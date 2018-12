Interdiction de citer Le Monstrueux livre des Monstres de JK Rowling

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Selon Warner Bros. le titre employé, The Monster Book of Monsters Film Project, est une malveillance qui empiète sur le droit d’auteur de JK Rowling. Cette dernière a en effet publié voilà quelque temps un ouvrage monstrueux, plein de poils. Il s’agit d’une version inédite du Monstrueux livre des monstres, un livre objet velu et très prisé des collectionneurs.Proposé par Insight Éditions, le livre est une représentation de ce que l’on découvre dans Le prisonnier d’Azkaban : Harry et ses amis doivent acheter ce manuel scolaire particulier, pour apprendre le nom des races et des créatures. Or, le livre est velléitaire : il peut mordre si on l’ouvre trop précipitamment et nécessite d’être transporté dans des conditions particulières.Délicieux objet pédagogique.Dans son projet, Jeff Speziale envisageait de réaliser une anthologie réunissant les 100 plus terribles et horribles histoires que l’on retrouve sur le net. Très populaires, elles auraient été réunies sous le titre The Monster Book of Monsters Film Project.L’échéance était posée pour le 1er janvier 2019, mais les avocats de Warner se sont manifestés entre temps. « Ce projet se confond au livre légendaire de l’univers Harry Potter et utilise le titre original créé par Mme Rowling », se plaint donc le studio. Et de se présenter comme propriétaire de « la série de livres et de films Harry Potter, ainsi que de tous les éléments qui y figurent, y compris, et sans limitation, le Monster Book of Monsters ».Rien que cela. Torrent Freak note que, depuis, le projet a été entièrement rebaptisé : devenu The Monster Film Project, toute possible allusion au monde de Potter a été soigneusement nettoyée.Ce qu’il est passionnant de remarquer, c’est que des tutoriels, qui ne sont pas du tout inspirés, mais proposent littéralement de créer son propre Monster Book of Monsters, n’ont absolument pas l’air d'ennuyer par Warner.Warner, qui s’est toujours montré farouche et vindicatif dans l’ultra-défense de l’univers Potter, avait en 2009 porté plainte contre une mère célibataire. À Londres, elle avait osé organiser un dîner d’Halloween sur le thème Harry Potter. Un comble, puisque le studio gagne de l’argent sur les produits dérivés que le public achète — la maîtresse de maison, elle avait rebaptisé son événement Generic Wizard…