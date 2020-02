Interdit en 1970, prix Médicis en 2018, Pierre Guyotat est décédé

Le ministre de la Culture, Franck Riester, indique dans un tweet : « Pierre Guyotat laisse une œuvre immense, sans concessions, lumineuse. Peu auront poussé aussi loin le travail sur la langue française et su comme lui exprimer, jusque dans la souffrance, la vie et la beauté des corps .»Dans son ouvrage Eden, Eden, Eden, dont la préface fut tout de même cosignée par Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers, l’écrivain évoquait des thèmes délicats : « Le grand désert, ses zones vivrières, pastorales, pétrolières, nucléaires, frontalières. La guerre, le viol de vivants et de morts, un crime passionnel, des incestes, la faim. » Le tout se déroulant durant la guerre d’indépendance de l’Algérie…Son éditeur, Gallimard, détaille : « Un bordel de femmes pour les soldats, un bordel de garçons pour les ouvriers ; contigus et communicants : quelques heures d’une exaltation sexuelle sans précédent. Épouses, fiancées, sœurs, libres, installées sur les limites du territoire prostitutionnel, surveillent, commentent la perte, en des orifices stériles, du sperme reproducteur. »Une mise en scène de la monstruosité qui avait été interdite à sa sortie d’affichage, de publicité et de vente aux mineurs par le ministère de l’Intérieur, en 1970. Un vent de soutien puissant s’était levé chez les intellectuels d’alors — l’interdiction ne sera cependant levée qu’en novembre 1981.Jack Lang, qui évoque son très cher ami, ajoute : « Cet orfèvre des lettres, véritable virtuose, poète possédé par les mots, était un artiste unique, déterminé et exigeant. »