Interforum : la CGT demande la suspension immédiate de l'activité

Responsabilité et préoccupation

Offices d’avril et du 26 mars suspendus, représentants placés en télétravail — et chargés de s’adapter aux demandes du mieux possible — idem pour les équipes du siège : les mesures d’Interforum, détaillées aux éditeurs diffusés étaient assez claires. Voire sensées. Dans un message signé par Marie-Pierre Sangouard directrice générale adjointe - Diffusion France et Pascale Buet, directrice relation éditeurs, le groupe Editis affirmait sa mobilisation « pour faire face le mieux possible à ce contexte exceptionnel ».Mais la CGT ne le voit pas de cet œil et demande une suspension provisoire de l’activité, estimant que « les travailleurs sont clairement mis en danger ». Sur les différents sites, Malesherbes, Ballainvilliers, Ivry, les salles de vente, mais également en Belgique, l’OS demande cette suspension immédiate. Et de pointer, entre autres, « que les contrats des milliers d’intérimaires soient maintenus durant la période de suspension avec le maintien de la rémunération pour tous (CDI, intérimaires) ».Michèle Benbunan, directrice générale d’Editis, assurait à ActuaLitté que pour les entrepôts , « nous allons prendre les précautions nécessaires pour que les gens ne se rencontrent pas. Et bien entendu, supprimer le restaurant d’entreprise, fournir masques, gel et gants aux personnels ».Insuffisant, clame la CGT, pour qui la propagation du virus sera effective « si les salariés des sites d’Interforum continuent à s’entasser dans les transports en commun pour se rendre au travail, à se changer dans les vestiaires, à manger et à travailler les uns sur les autres, le jour, la nuit ».La préparation de commande se poursuivrait sans « aucun sens », alors qu’avec la fermeture des établissements scolaires, les salariés devront rester chez eux. Un problème d’effectif se poserait alors, entraînant la dégradation des conditions de travail.Et de poursuivre : « D’autre part, vu l’évolution de la situation générale, il est de plus en plus probable, que certaines entreprises vont commencer à avoir de sérieuses difficultés pour sortir leur production suite à des manques imprimeur et autres. Maintenir la production aujourd’hui serait de toute façon reculer pour mieux sauter. »La seule « preuve de responsabilité et de préoccupation pour la santé des salariés, de leur famille et du reste de la société » serait donc la suspension de l’activité.