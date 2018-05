Interforum se dote d'une structure de diffusion au Canada

Dans un communiqué, Interforum, filiale de diffusion et de distribution du groupe Editis, annonce la création d'une structure de diffusion au Canada, simplement nommée Interforum Canada. Un accord de distribution a par ailleurs été signé avec Socadis, filiale canadienne du groupe Madrigall.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Un déploiement à l'international et un rapprochement du groupe Madrigall : c'est ainsi que le groupe Editis présente cette nouvelle étape de son développement dans le secteur de la distribution et de la diffusion, au Canada. « Interforum, filiale du groupe Editis, prend un virage stratégique et une nouvelle dimension au Canada en créant sa propre structure de diffusion qui sera opérationnelle dès 2019. Interforum confirme ainsi sa volonté de se développer sur un marché clé pour la diffusion des ouvrages de nos éditeurs et auteurs », annonce un communiqué.

Sur son site, Interforum Canada revendique déjà « plus de 100 maisons d’édition francophones » diffusées. Après l'absorption de la société Volumen-Loglibris, qui appartenait au groupe La Martinière, en 2016, il s'agit d'une nouvelle étape du développement d'Interforum, vers la francophonie et l'international.

La filiale du groupe Editis ne s'engage toutefois pas seule : « Dans ce cadre, Interforum Canada a signé en début d'année 2018, un accord de distribution avec Socadis, filiale canadienne du groupe Madrigall. Cet accord s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens de partenariat, déjà existants en France, entre Interforum et le groupe Madrigall », annonce encore Editis, qui appartient au groupe espagnol Planeta.



Parmi les auteurs distributeurs-diffuseurs canadiens, on compte notamment L'Agence du livre, Hachette Canada, Prologue ou Novalis.