Inviter à la lecture dans les hôtels, Scribd intègre le cloud de KEYPR

Le 16 mai, Scribd et KEYPR annonçaient une nouvelle collaboration. Le service d’abonnement de lecture de nouveau illimitée et le cloud bien connue de l’hôtellerie s’associent. Bibliothèque de livres numérique, audio et magazines s'invitent dorénavant dans les chambres d'hôtels et établissements du réseau KEYPR à travers le monde.





Afin de coller au fonctionnement intuitif et simple déjà implanté et exploité par KEYPR, Scribd sera préchargée sur des tablettes placées dans les chambres avec les autres applications partenaires du service. Il suffira au client de se connecter s’il est déjà utilisateur ou de s’inscrire au service pour avoir instantanément accès au catalogue de l’application.



Rama Sadasivan, vice-président du développement des affaires chez Scribd avoue être ravi de cette collaboration : « Ce partenariat nous ouvre l'opportunité d'atteindre de nouveaux lecteurs et offre une alternative enrichissante aux autres options de divertissement et service en chambre comme la télévision et la radio. »



Mark Anderson, chef de l’exploitation chez KEYPR s’est également exprimé : « La bibliothèque Scribd est un choix naturel pour les clients qui utilisent déjà les tablettes dans leur chambre pour chercher du divertissement, et une intégration comme celle-ci ne fera que permettre des engagements supplémentaires sur la plateforme. »



Scribd est le premier service d’abonnement avec 750.000 abonnés et plus de 100 millions de lecteurs chaque mois à travers le monde. Pour 9 dollars par mois, les inscrits ont accès au large catalogue de livre numérique, audio, d’articles de journaux et de revus, et bien plus, en illimité.