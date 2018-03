Inviter Macron à Fleury Mérogis pour rencontrer les intellectuels russes

Dans une tribune reprise en morceaux choisis par l’AFP, on comprenait le désarroi de la propriétaire indépendante des éditions Louison et de la librairie du Globe qui s'était vu confier la tâche de porter la littérature russe au salon. C’est sans aucune aide ni subvention qu’elle a dû acheter un stand au salon Livre Paris pour représenter la Russie espérant, comme l’entendait Macron, participer aux échanges entre intellectuels russes et français.Natalia Turine avait d’ailleurs été choisie avec un autre éditeur, des éditions Verdier, pour rencontrer et échanger avec le président lors de l’inauguration du salon. Premier plot twist, les entretiens sont annulés. Soit, Natalia ne se formalise pas, Emmanuel Macron assurant qu’il dialoguera malgré tout avec les auteurs russes présents à la librairie du Globe.Quelle n’est donc pas la surprise de l’éditrice de voir Macron et sa cohorte de caméras rôder autour du stand toute la soirée sans jamais approcher des auteurs présents ! L’ambiance est à l’incompréhension, à la morosité. « C’était un peu désespérant » confie-t-elle à ActuaLitté.Bon gré mal gré, tout le monde rentre se coucher. Et bien que ses auteurs et collègues rappellent à Natalia que la bonne parole de notre président leur importe peu, l’esprit de révolte s’est emparé de sa plume. Dans sa lettre ouverte, c’est en tant qu’entrepreneure française, qu’investisseuse européenne qu’elle s’exprime sur un comportement qu’elle ne saisit pas.