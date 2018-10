Irène Frain nommée membre du conseil de l'ordre national du Mérite

Par un décret du 5 octobre 2018, le président de la République a nommé de nouveaux membres au sein du Conseil de l'ordre national du Mérite. Parmi eux, l'auteure Irène Frain, qui avait accédé au statut de commandeur de l'ordre national du Mérite en 2016.

Irène Frain (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le conseil de l’ordre national du Mérite est composé de 11 membres et présidé par le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, sous l’autorité du grand maître, le président de la République. Le conseil de l’ordre a la responsabilité d’examen, de délibération et de sanction : en somme, il participe aux décisions pour les nominations au sein de l'ordre.

Pour rappel, l’ordre national du Mérite est un ordre universel, qui distingue des personnes issues de tous les domaines d’activité et complète l'ordre de la Légion d'honneur.

Irène Frain, née le 22 mai 1950, est auteure, journaliste et historienne. Elle a dernièrement publié Il me fallait de l’aventure, aux Éditions de l'Aube, et La Fille à histoires, au Seuil.

L'auteure avait été nommée officier de l'ordre national du Mérite en 2002 et commandeur en 2016.