Irlande : le succès de la littérature jeunesse auprès des bibliothèques

L’agence publique du Local Government Management Agency (LGMA) rend compte du bon fonctionnement des services municipaux de l’Irlande tel que le développement des bibliothèques publiques. Dans un rapport publié ce 24 février, elle fait état des emprunts dans les établissements bibliothécaires sur l’année 2019. Si dans l’ensemble, les lecteurs irlandais semblent être férus de littérature jeunesse, ils font également la part belle à leurs auteurs locaux.



Parmi les 20 livres les plus empruntés dans les bibliothèques publiques irlandaises sur l’année 2019, 18 étaient des titres de littérature jeunesse. En tête du classement, on retrouve le tome 11 de la célèbre saga de Jeff Kinney, Journal d’un dégonflé. Double Down est connu en France sous le titre de Double peine d’après la traduction de Natalie Zimmermann aux éditions Seuil jeunesse.Les deux seuls livres destinés aux adultes qui figurent dans ce top 20 des ouvrages les plus empruntés sont Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman ( Eleanor Oliphant va très bien trad. Aline Azoulay-Pacvon chez 10/18) ainsi que Skin Deep de l’écrivaine irlandaise Liz Nugent.Sans surprise, ces deux ouvrages arrivent en tête des livres les plus empruntés dans la catégorie adulte sur l’année écoulée. Suivi de la trilogie The Country Girls d’Edna O’Brien (Les Filles de la campagne trad. Léo Dilé chez Fayard) et de Normal People de Sally Rooney.Ce sont donc des titres d’autrices qui composent le top 4 des ouvrages adultes les plus prisés en bibliothèques. Une tendance que l’on retrouve dans tous les classements de titres ou d’auteurs les plus empruntés sur l’année. Les lecteurs irlandais empruntant majoritairement des ouvrages écrits par des femmes.Du côté des auteurs les plus empruntés justement, tout genre confondu, Roderick Hunt s’avère être le plus populaire, suivi de Roger Hargreaves. Pour la littérature adulte, les lecteurs irlandais optent davantage pour James Patterson, Lee Child ou encore Nora Roberts.