Isabelle Carré : Du côté des Indiens, entre Weinstein et #MeToo

BOOKS BY WOMEN: Isabelle Le Carré

Naïve, muette, tétanisée, elle reste accablée de culpabilité. Et parce que les adultes sont souvent écrasés par le poids du silence, c’est un petit garçon qui se livre d’abord, et commence à raconter la fin de son enfance… Ziad a dix ans et chaque soir, suspendu aux bruits de l’immeuble, il attend le retour de son père. Lorsqu’un jour l’ascenseur ne s’arrête pas au deuxième étage mais continue jusqu’au cinquième, l’enfant tremble.Pourquoi son père, Bertrand, passe-t-il désormais autant de temps chez la voisine, Muriel ? Quelle autre vie se déroule là-haut, une vie dont Ziad et sa mère, Anne, sont exclus ? Cette famille comme les autres, cet immeuble banal, ce quotidien tranquille cachaient ainsi secrets, désirs et chagrins lourds à porter. Ce jour-là, Ziad grandit d’un coup. Lutin solitaire, il va à son tour à la rencontre de Muriel, déterminé à la persuader de renoncer à son père.Il ignore qu’auprès de cette femme-enfant, ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus, Bertrand cherche la tendresse et le courage nécessaires pour affronter l’inquiétant futur qui l’attend. Tandis qu’Anne, livrée à elle-même, doit trouver les ressources pour se battre contre ses propres fantômes. Ziad, Muriel, Bertrand et Anne grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. Ils sont du côté des Indiens, pas des cowboys.Comme eux, ils se sont laissés surprendre, comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Pour ces Indiens modernes, y a-t-il un chemin vers une vie possible ? Leur imagination saura-t-elle changer le cours des choses ? Le regard sensible et poétique d’Isabelle Carré, auteure de Les rêveurs , éclaire d’une poignante intensité ces êtres qui cherchent désespérément la lumière. En voici un extrait pour se faire une idée.[à paraître 12/08] Isabelle Carré – Du côté des Indiens – Grasset – 9782246813842 – 20,90 €