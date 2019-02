Isabelle Carré, rêveuse et poétique, dans le métro

RATP, comme chacun le sait, pour Rarement d'Apparence Très Poétique, proposera donc la 5e édition de son prix, ce printemps. L’idée est de dévoiler des poétesses et poètes amateurs.trices de tous âges et venus de toutes les régions de France.Du 13 mars au 14 avril, tout le monde pourra donc envoyer son quatrain en vers libre, son sonnet classique, ou toute autre production, pour tenter de remporter le concours d’écriture poétique.Isabelle Carré, dont le premier roman Les rêveurs chez Grasset avait remporté le grand Prix RTL-Lire en 2018, comédienne et romancière, sera donc à la tête du jury.Comme elle l’indique aux futurs participants : « Ce dont les hommes ont besoin, écrit Murakami, c’est de quelque chose de beau, d’agréable, qui leur fait croire, au moins partiellement, que leur existence a un sens. Qui mieux que la poésie peut répondre à cette attente ? Je suis heureuse que le Grand Prix Poésie RATP me donne l’occasion d’en lire, de vous lire, et peut-être de vous distinguer... »Et d'ajouter : « Lire de la poésie dans le métro, c’est échapper au temps, à celui des rendez-vous, des heures qui défilent, c’est oublier les smartphones, les mauvaises nouvelles, les mails et les SMS, c’est une promesse de rencontre ! À Concorde, Arts et Métiers, Place Clichy ou Mairie des Lilas... offrez-nous des mots pour nous aider à voir le monde autrement ! »