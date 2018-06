Isabelle Falconnier quitte le Salon du livre de Genève

Isabelle Falconnier a œuvré avec succès pendant 7 ans comme présidente et responsable culturelle et éditoriale du Salon du livre de Genève. De par son implication, elle a instillé une nouvelle image au salon et contribué à le faire rayonner auprès d’un large public. Le Salon du Livre souhaite aujourd’hui donner un nouveau souffle à sa direction artistique.





Isabelle Falconnier avec Jean Richard des Editions d'en bas – ActuaLitté CC BY SA 2.0



Au cours des 7 dernières années, le Salon du livre de Genève, sous l’impulsion de sa présidente Isabelle Falconnier, n’a eu de cesse de renforcer ses liens avec la scène littéraire romande et sa communauté de lecteurs, en particulier grâce à des initiatives telles que le programme de mentorat littéraire Parrains&Poulains, le Programme Jeunes Auteurs « De l’écriture à la promotion » ou la création de prix littéraires attribués par le Salon du livre.

Le positionnement francophone international du salon s’est lui aussi affirmé tant envers le grand public que le monde professionnel, notamment avec les assises de l’édition.

« Je suis heureuse d’avoir contribué durant sept éditions à permettre la rencontre, de toutes les manières possibles, entre les auteurs et leurs lecteurs. Le Salon du livre est un formidable outil au service des éditeurs, des créateurs, des lecteurs et de la médiation littéraire sous toutes ses formes. Je suis fière d’avoir accompagné et défendu dans ce cadre précis le dynamisme actuel de la scène littéraire et éditoriale romande. Domaine qui est au cœur de mes activités professionnelles depuis toujours », assure Isabelle Falconnier.

Le Salon du livre de Genève se renouvelle, aspire à toujours travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs du livre et affiche sa volonté de se rapprocher du grand public genevois et transfrontalier, en collaborant ou en organisant des événements dans la région. La ligne éditoriale et le contenu culturel soutenus par la Fondation pour l’Écrit viendront évidemment compléter l’offre des stands commerciaux.

Isabelle Falconnier a décidé de s’engager dans d’autres activités culturelles et notamment de rejoindre la Fête des Vignerons 2019 en tant que Déléguée éditoriale et médias. Elle reste en charge de la programmation du Festival du Livre suisse — Terre de Voyage qui se tiendra du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018 à la Médiathèque Sion Les Arsenaux.

Le Président du Conseil de la Fondation pour l’écrit, Monsieur Claude Membrez, ainsi que ses membres remercient chaleureusement Isabelle Falconnier pour son engagement dans le salon.