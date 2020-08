Italie : 30 millions € alloués aux bibliothèques pour relancer la filière du livre

L’application du critère de la proximité territoriale

Collaboration plus étroite entre les acteurs de la filière

Aider le réseau des librairies très en souffrance

photo : Biblioteca Chiesa Rossa, Milan - Luca Volpi CC BY SA 2.0

Face à la crise économique due à la pandémie, le gouvernement italien a constitué un fonds d’urgence pour les entreprises et les institutions culturelles de 210 millions d’euros, dont 40 dédiés à l’édition : « Un cadre d’interventions en faveur du monde du livre et de la lecture sans équivalent en Europe », d’après le président de l’Associazione Italiana Editori Ricardo Franco Levi. ( voir ici Le décret ministériel 267/2020 concerne plus particulièrement les bibliothèques publiques de lecture, celles des institutions culturelles et les bibliothèques publiques de l’État, et établit un fonds de 30 millions d’euros pour l’achat extraordinaire de livres.Sur les conditions d’utilisation de ce fonds, ce 28 juillet l’Association des bibliothèques italiennes (AIB) et l’Association des libraires italiens (ALI) ont écrit une lettre (consultable à cette adresse ) à toutes les bibliothèques, en expliquant la spécificité suivante : l’achat doit être effectué dans au moins 3 librairies sur le territoire provincial ou dans la ville métropolitaine où se trouve la bibliothèque bénéficiaire.Ces associations exhortent donc les bibliothèques à l’adoption du critère de proximité territoriale, expressément prévu par le décret ministériel, comme critère exclusif d’identification et de sélection des trois librairies. Par conséquent, les bibliothèques doivent déroger au régime ordinaire des marchés publics, y compris les contrats d’achat de livres, auxquels s’appliquent les critères de l’offre la plus basse ou de l’offre économiquement la plus avantageuse.Comme précisé dans la lettre, cette mesure vise à offrir un « soutien immédiat au marché du livre, en sauvegardant la pluralité de ses différents acteurs » — notamment le réseau des librairies — « et en stimulant une collaboration territoriale plus étroite entre bibliothèques, librairies et maisons d’édition, en accord avec les dispositions du plan national pour la lecture ».D’après Rosa Maiello, présidente de l’AIB, « soutenir le pluralisme des acteurs du marché du livre est une condition pour une offre culturelle articulée et multiple. Pour cette raison — elle ajoute — nous espérons que l’utilisation de la contribution spéciale aux bibliothèques stimulera le redémarrage de tout le secteur ».Une mesure qui a donc vocation à soutenir équitablement toutes les entreprises libraires, comme le rappelle Paolo Ambrosini, président de l’ALI, qui explique : « Si le rabais prévaut dans le choix, nous déclencherions ce que nous appelons “la guerre des rabais” (…) Si la norme a été créée pour offrir un bol d’air à tout le monde, elle doit être appliquée en essayant de respecter sa logique ; d’ailleurs, il s’agit d’une situation extraordinaire et jamais vue auparavant et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons la surmonter sans “guerres” inutiles entre nos entreprises. »La période apparait en effet très sombre pour le tissu des librairies italiennes. D’après la première édition de l’observatoire annuel sur les librairies, effectué par Format Research sous mandat de l’ALI et actualisé à mai 2020, 8 librairies italiennes sur 10 n’arrivent pas à payer leurs fournisseurs et salariés et 84% risquent de fermer définitivement (l’étude est disponible à cette adresse ).