Italie : à l'ère du coronavirus, La peste de Camus devient un best-seller

Defoe, et Londres...

Des sources d’inspiration

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl — Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020

En Italie, où l’apparition est assez récente, les lecteurs vivent manifestement un moment particulier — à l’image de l’engouement pour le roman d’Hemingway , Paris est une fête, au lendemain des attentats de Paris, le 13 novembre 2015.C’est vers La peste d’Albert Camus et L’aveuglement du Portugais José Saramago (trad. Geneviève Leibrich, au Seuil pour la version française) que se tournent les Italiens. Paru en 1995 en Italie, le livre comptait parmi les 10 meilleures ventes de livres, et en 5e position chez Amazon.it. Il afficherait d’ailleurs une hausse de 180 % de ses ventes.De même pour Camus, qui s’envole de la 71e à la 3e place sur Ibs.it, le libraire en ligne, avec des ventes qui auraient triplé. Une fascination qui reflète l’actualité évidemment, pour des ouvrages très proches dans leurs thématiques. Celui de Saramago évoque une épidémie foudroyante de cécité, avec mise en quarantaine et aucun remède — au point que le pays, en quelques mois, est totalement aveuglé.Camus, quelque 48 ans plus tôt, plaçait son ouvrage à Oran, en pleine Algérie française, où la peste décime les habitants, coupés du monde extérieur. Au milieu, le Dr Rieux tente de lutter pour sauver les malades et défendre la dignité humaine.Un universitaire, le professeur Ugo Volli, éminent sémiologue et critique de théâtre, à la faculté de Turin, évoque également l’épidémie de Londres, racontée par Daniel Defoe, aux côtés de Camus. Non plus dans les meilleures ventes, mais parce que ces livres « activent une mémoire culturelle, qui nous parle de catastrophes, dans des proportions mondiales ».Avec Journal de l’Année de la Peste, paru en 1982 chez Gallimard (trad. Francis Ledoux), le romancier évoquait la peste de 1665, qui avait sévi dans la capitale britannique pour la quatrième fois au cours du même siècle. Et quand en 1720, elle surgit à Marseille, Defoe s’empare du sujet pour revenir sur les 70.000 morts, partis en une année…Depuis quelques jours, surgissent également ces ouvrages dont on estime qu’ils avaient anticipé, voire prédit, l’apparition du coronavirus. The Eyes of Darkness de Dean Koontz, familier du genre, fut rapidement cité. Mais son virus, le Wuhan-400 est une arme bactériologique conçue par l’homme, avec une capacité létale bien supérieure – et dans sa première édition, son origine n’était pas chinoise, mais… russe.Puis, a été évoqué le roman de Deon Meyer, L’année du lion (trad. Catherine Du Toit et Marie-Caroline Aubert). Mais là encore, père et fils, dans l’ouvrage fuient une fièvre qui tire ses origines… de l’Afrique.Mais du côté de l’Italie, on en vient même, sur Twitter, à se donner des conseils de lectures, avec rapidement Le Fléau de Stephen King qui revient, où une pandémie de grippe s’abat sur la planète, séparant les survivants en deux groupes aux intentions farouchement opposées : exterminer et survivre, ou l’affrontement du bien et du mal…Et encore Camus qui revient, avec cette citation : « Solo nel momento della sventura ci si abitua alla verità, cioè al silenzio ». (« C’est au moment du malheur qu’on s’habitue à la vérité, c’est-à-dire au silence », en VF) Un extrait de La peste, évidemment.via Il Corriere