Italie : bouleversement inattendu dans le mercato éditorial

Newton Compton, société basée à Rome, sera toujours dirigée par Raffaello Avanzini, en qualité d’administrateur délégué et de directeur général. Pour Stefano Mauri, PDG de GeMS, son groupe consolide une « fédération d’éditeurs indépendants et originaux, et Newton Compton répond à ces exigences ». Son catalogue compte 3500 titres.







« C’est la première fois que nous achetons une maison d’édition qui n’a pas besoin d’être assainie », plaisante en effet Stefano Mauri, cité par La Repubblica. En effet, le groupe GeMS — Mauri Spagnol (détenu à 74 % par Messaggerie Italiane) reprendra 51 % du capital de Newton Compton, à compter du 15 mars.Avec cet investissement, précise un communiqué, GeMS disposera « de plus de 15 millions d’exemplaires de livres vendus chaque année, sur différents supports ». Et consolide également sa place de deuxième acteur sur le marché italien, avec 11,7 % de parts de marché pour les livres imprimés.Newton Compton, ActuaLitté avait pu le découvrir lors du Salon du livre de Turin en 2017, a connu un immense succès avec ses ouvrages vendus 9,90 €. Mais c’est également avec un marketing décalé et une approche tarifaire intelligente, que la maison s’est distinguée. Le cas concret de la collection Alphabet , réunissant des classiques avec une couverture très attractive, n’en était qu’un exemple supplémentaire.Vittorio Avanzini estime que le groupe « Mauri Spagnol nous offre une opportunité d’innovation. Nous entrerons dans une réalité plus grande et différente, mais qui a su construire au sein de l’édition son cœur de métier. » C’est en effet tout un groupe avec une pluralité de ramifications qui accueillera la structure : non seulement un service de distribution maison, mais également un réseau de librairie. « Cela dit, nos titres doivent être qualitatifs, sinon nous ne les vendrons pas », observe-t-il, réaliste.