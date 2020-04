Italie, l'appel au secours “qui ne peut être ignoré”

Blobber, CC BY ND NC 2.0

En Italie, le monde du livre est en danger. Les associations professionnelles ne cessent de le clamer bien avant les premières heures de la pandémie. Mais à présent, le temps presse. Une nouvelle fois, l’interprofession en appelle au gouvernement et au parlement pour qu’un décret sur l’économie fasse figurer des aides concrètes.Toutes trois le martèlent : « Cet appel ne peut être ignoré », mais en l’état, il leur faut renouveler et répéter encore.Le décret du mois de mai doit en effet définir les mesures de soutien à l’économie italienne, affectée lourdement par le plan d’urgence Covid-19.« La priorité actuelle est de sauver le secteur avec un plan d’aide immédiat qui apportera des liquidités et un soutien à tous les acteurs de la chaîne du livre », notent les présidents des trois organismes, Rosa Maiello (AIB), Ricardo Franco Levi (AIE) et Paolo Ambrosini (ALI).Suite au premier recours conjoint du 21, rien n’a été confirmé ni approuvé. Or, chaque jour qui passe précipite plus encore l’industrie du livre dans l’abîme. « Nous avons besoin d’interventions immédiates, de toute urgence, en particulier pour les plus petites librairies, les salariés, les auteurs et les traducteurs. »Et de redécliner les deux axes de réflexion déjà communiquées : encourager l’achat de livres, de toutes les manières possibles – mesures d’incitation fiscales pour les foyers, notamment. De même, pour les loyers, et d’autres points encore.« Cette phase d’urgence passée, nous présenterons ce que nous pensons être les lignes directrices pour un développement équitable et durable du secteur du livre, qui est au coeur de l’évolution culturelle et démocratique du pays », concluent-ils.