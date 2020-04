Italie : l'enfer, sans Dante, pour l'industrie du livre

Ricardo Franco Levi, président de l'AIE - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La dernière mise à jour de l’Osservatorio sur la crise Covid-19 est alarmante : 64 % des éditeurs ont déclenché des processus de licenciement, contre 61 % la semaine passée . 31 % ont désormais modifié en profondeur leur plan éditorial, réduisant les sorties, ou les repositionnant plus tard dans l’année.Mais les canaux commerciaux sont durement frappés : certains affichent jusqu’à - 75 % de vente sur les deux dernières semaines. « J’en appelle au gouvernement et au Parlement : allumez un phare sur le monde du livre. Vous le perdez », indique le président de l’AIE.Les prévisions sont plus sombres que jamais : 98 % des éditeurs, contre 91 % la semaine dernière, considèrent désormais que les dommages provoqués sont importants, voire dramatiques, pour l’ensemble de la chaîne. Le Covid-19 fait émerger une « crise profonde », avec des effets en cascade sur les différents maillons de l’industrie.« Les données parlent d’elles-mêmes », poursuit Ricardo Franco Levi. « Nous lançons des appels de toutes parts, pour que la culture soit soutenue. Ce n’est pas circonstanciel : l’alarme est réelle. Pour cela, nous demandons instamment au gouvernement et au Parlement d’intervenir. »