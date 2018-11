Italie : plus de 230 000 livres distribués dans les bibliothèques scolaires

La grande opération nationale italienne #IoLegoPerche vient de clore son édition 2018, sur un véritable succès. Entre le 20 et le 28 octobre, une mobilisation globale de l’interprofession a permis de collecter 123.000 dons de livres, plus que l’an passé. En complément, les éditeurs offriront 100.000 titres de leur côté.





L’Associazione Italiana Editori (AIE) avait initié #IoLegoPerche en 2015, avec dans l’idée de créer un grand marathon de solidarité nationale, en faveur des bibliothèques scolaires. Les Italiens avaient alors répondu favorablement, en s’engageant à offrir un ouvrage pour l’une des 9000 écoles partenaires.

Près de 58 % des ouvrages recueillis cette année furent achetés dans l’une des 2130 librairies participantes, indique l’AIE. Au total, 123.732 livres ont été achetés. Pour Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, éditeurs et institutions ont travaillé en bonne intelligence, autour d’une action largement relayée dans les médias.

Si è conclusa le settimana di promozione della #lettura @ioleggoperche ... tanti scatoloni pieni di #libri in partenza per arricchire le #biblioteche scolastiche delle scuole gemellate... quest’anno il #premio #GENEROSITÀ va all’istituto comprensivo Nicola Ronchi di #Cellamare. pic.twitter.com/T7daRgmmpZ — LiberaMente Libreria (@LiberaMenteToys) October 30, 2018



En effet, un Patto della lettura – pacte de la lecture – a été instauré avec plusieurs chaînes télévisées (Rai, Sky, La7 et TgCom) pour garantir un maximum de présence et de visibilité. En outre, deux ambassadeurs de prestige, Rudy Zerbi, personnalité du petit écran, et Luciana Littizzetto, humoriste, ont apporté leur soutien à l’ensemble de la campagne.

« L’extraordinaire générosité des citoyens pour les bibliothèques scolaires témoigne d’un réel besoin », souligne-t-il. Les livres seront distribués à compter du 15 novembre, désormais.