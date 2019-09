Italie : retour de la croissance dans les ventes de livres, mais les lecteurs...

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le lecteur, une espèce en voie d'extinction ?

150 ans au service des éditeurs, ce sont autant d’années passées à produire de la valeur, culturelle, mais également économique, à travers les livres et la lecture. « Il n’y aura pas d’expansion du marché du livre s’il n’y a pas une hausse des niveaux d’éducation, de culture et enfin, de lecture, chez les Italiens », indique-t-il.Des propos qui font écho aux dernières données du marché : avec 530 millions € de chiffre d’affaires, le secteur est en croissance de 3,8 % (estimation intégrant également les ventes Amazon). En parallèle, le secteur affiche 39,7 millions d’exemplaires vendus, soit 2,9 % de mieux sur la période, en regard du T1 de 2018.Même le président de la République, Sergio Mattarella, a soufflé les bougies : « Les cent cinquante prochaines années constitueront une aventure fascinante pour nous, dans une large mesure, inimaginable », lançait-il dans un récent discours.Selon une étude de l’AIE, 60 % des 15-74 ans en Italie lisent un ouvrage par an — l’indice le plus bas, chez la population adulte européenne. Seuls 9 % consacrent plus d’une heure quotidiennement à la lecture, et 45 % de la population lit un ouvrage tous les quatre mois.Autre aspect, « plus inquiétant », estime l’AIE, chez les plus jeunes : ils passaient une heure à lire chaque jour, pour 5 % d’entre eux en 2017, et il n’y a plus, en 2019, que 1 % de cette population. Autre point : 26,7 % des jeunes diplômés — équivalent licence — n’ont lu aucun ouvrage au cours de l’année passée.Idem chez les entrepreneurs, dirigeants d’entreprise et postes à haute responsabilité : 40,8 % d’entre eux, en 2018, n’avaient pas ouvert de livre.Dernier élément, si la lecture en papier est pratiquée par 60 % des 15-75 ans en 2019, contre 62 % en 2017, les livres numériques sont passés de 27 % à 24 % durant le même intervalle. Aujourd’hui, 6 % des lecteurs se disent consommateurs de livres audio.Pour l’édition italienne, les prochains grands rendez-vous se dérouleront à la Foire du livre de Francfort, en 2023, et en 2021, lors du salon du livre de Paris.