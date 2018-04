J'ai lu offrira des livres à Biblionef pour son 60e anniversaire

Les éditeurs poches se mobilisent pour les jeunes lecteurs, et plus encore pour les jeunes qui sont éloignés de la lecture. Ainsi, les éditions J’ai lu préparent leurs 60 ans avec une opération spéciale que parraine Paulo Coelho. Le tout en collaboration avec Biblionef.





crédit Biblionef crédit Biblionef





Biblionef est une association loi 1901, ONG internationale. Biblionef fait accéder les enfants et adolescents défavorisés et vulnérables à la lecture, en leur offrant des livres neufs, récents et choisis qui les accompagneront dans une meilleure connaissance du monde qui les entoure.

Ces ouvrages les aident à construire les bases solides d’un savoir et d’une éducation auxquels tout être humain aspire, leur donne des clés pour leur avenir. Biblionef répond depuis 25 ans à l’urgence de l’essentiel, dans 100 pays, sur tous les continents et à hauteur de plus de 150 000 livres choisis chaque année.

Notons que l’association est partenaire cette année des 48 H BD, qui se dérouleront ces 6 et 7 avril. Au cours de cette dernière, ce sont 200.000 albums qui seront vendus pour 2 €.



Dans ce cadre, Biblionef est l’ONG partenaire de 2018 et grâce à une dotation de 5500 ouvrages, elle pourra fournir à ses partenaires plus de 1200 albums – bibliothèques d’écoles implantées dans des quartiers en difficulté, ou espaces culturels dédiés à la promotion de la lecture.

Avec J’ai lu, l’association va bénéficier, durant toute la semaine qui précédera la Journée mondiale du droit d’auteur, ce 23 avril d’une opération spécifique. En effet, pour célébrer leur anniversaire, la maison créée en 1958 par Frédéric Ditis et Alain Flammarion offrira un livre pour chaque ouvrage acheté.

Cette opération durera du 16 au 23 avril, et l’apport en livres sera intégré au fonds de l’association pour des projets d’accès à l’éducation dans le monde.