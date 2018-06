“J’aime le livre d’art” : mettre à l’honneur art et beau livre en librairie

Pour la deuxième année consécutive, le Syndicat national de l'édition organise l'opération « J'aime le livre d'art » : du 17 novembre au 15 décembre 2018, l'événement vise à mettre en valeur les beaux livres et les livres d'art dans les librairies participantes.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Afin de mettre à l’honneur le livre d’art et le beau livre, les éditeurs du groupe Art et Beaux-livres du SNE organisent, pour la seconde année consécutive, l’opération « J’aime le livre d’art » avec le soutien du CNL et du Syndicat de la librairie française.

L'opération, organisée du 17 novembre au 15 décembre 2018, s’articule en deux temps forts :

le prix des libraires du livre d’art et du beau livre de l’année qui sera remis à la Bibliothèque nationale de France ;

le prix de la plus belle vitrine qui sera remis à trois libraires

Les lauréats, désignés le 16 décembre 2018 par un jury d’artistes et de critiques, se verront offrir un week-end culturel. Toutes les librairies participant à l’opération recevront des affiches, des marque-pages et des cartes « Coup de cœur du libraire » ainsi que des catalogues.

En 2017, plus de trente librairies ont participé à la première édition de cette opération.

Le prix de la plus belle vitrine avait été décerné à la librairie Massena de Nice et à la librairie La Petite Lumière de Paris.