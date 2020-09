J'aime mon libraire : les mots pour le dire, et l'événement...

Samedi 3 octobre, les librairies d’Australie comptent sur leurs clients, et sur les autres. Coïncidant avec le Bookshop Day, qui se déroule au Royaume-Uni, la journée Love Your Bookshop sera une grande première, sous cette forme dématérialisée.Une journée tout entière qui commencera à 11h « et sera une célébration de la survie, de la communauté et principalement de ceux qui aiment leurs librairies », indique l’ABA.Au cours de la pandémie, les lecteurs ont déjà manifesté leur soutien aux établissements locaux, et les libraires ont fait de leur mieux pour continuer à les alimenter en livres. « Cela ne fut pas simple, mais les libraires australiens continuent de bien travailler, contrairement à ceux du Royaume-Uni et des États-Unis, où l’incertitude s’est avérée dévastatrice », reprend le président de l’ABA, Robbie Egan.Cette journée sera donc un remerciement immense adressé à toutes et tous. Plus d’informations, à cette adresse