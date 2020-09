J'avais un rendez-vous, le livre-testament d'Hugo Pratt, créateur de Corto Maltese

Je suis venu dans le Pacifique à la recherche d'un rêve, ou plutôt à sa poursuite. Hugo Pratt, J'avais un rendez-vous

J’avais un rendez-vous est l'ultime livre d'Hugo Pratt, un ensemble de textes et de dessins qui racontent son dernier voyage dans le Pacifique, en 1992.Ce voyage fut pour lui l'occasion de replonger dans ses racines et les sources de son imaginaire. D’île en île, le créateur de Corto Maltese nous entraîne dans ses rêves et ses souvenirs, au-devant de rendez-vous qu’il s’est donnés, sur les pas de ses modèles, qu’ils soient passés ou présents, héros de papier ou figures historiques.Ce livre, fondamental dans la bibliographie d'Hugo Pratt, bénéficie pour cette nouvelle édition d'une postface de Patrizia Zanotti et d'une chronologie d'Hugo Pratt inédites. La traduction de l'italien est assurée par Anne Thielen.Hugo Pratt (1927-1995) est l’un des grands maîtres de la bande dessinée. Des années cinquante jusqu’à sa mort, il a construit une œuvre graphique importante et atteint une reconnaissance mondiale grâce au personnage emblématique de Corto Maltese. Dessinateur puissant, mais aussi aquarelliste de premier ordre, il a systématiquement nourri ses albums de ses nombreuses lectures, au point d’être présenté souvent comme « l’inventeur » de la littérature dessinée.[À paraître 22/10] Hugo Pratt - J'avais un rendez-vous - traduit par Anne Thielen - Le Tripode - 9782370552105 - 29 €