Jacques Bonnaffé ne lira plus de poésie sur France Culture

Chaque semaine, du lundi au jeudi, Jacques Bonnaffé proposait de découvrir un poète, en cinq minutes de lectures salutaires. Le comédien avait lancé cette pastille en août 2015 — et à l’époque, il s’agissait d’une lecture quotidienne. Avec le temps, la peau de chagrin s’est rétrécie, passant donc à un rythme de quatre émissions semaine.Sous-titrée « Rime toujours, ça m’intéresse », l’émission ne sera donc pas reconduite comme il l’annonce dans un post sur Facebook. Un souhait personnel, assure-t-il après « quatre ans d’une activité prenante, et passionnante, où je me serai efforcé de rester à jour des publications poétiques ». Il s’agit de retrouver le temps de la lecture, « autrement », mais également celui du « théâtre et d’autres lieux ».L’émission s’arrête donc, ou plutôt, explique Jacques Bonnaffé, « j’ai souhaité m’arrêter », après s’être, l’année passée, « bagarré pour prolonger (avec un peu d’insistance, oui), la parenthèse poétique m’était chaudement réclamée par ses auditeurs, sa variation de voix semblait appréciée ».Pour l’heure, la page avec les émissions en podcast est toujours disponible, avec la dernière série de lectures réalisée au mois de juin. Quatre épisodes qui avaient, comme une prémonition, été baptisés « Finir en beauté ».« J’ai un bonheur constant à fouiller ces textes nouveaux, y chercher des coupes et des ajustements possibles, peut-être est-il prudent de ne pas lasser et laisser venir ce qui pourrait naître d’un vide », poursuit le comédien.« Sans céder à des tons dramatiques ni aux voix trop officielles, la diction de poésie est habitée par un esprit de convenance et d’emphase honorifique qui nous glace à ces heures inaugurales. »