Jagaaan : confrontez-vous à vos plus noirs démons

Le 16 janvier prochain arrive en librairie un titre manga qui s’annonce d’ores et déjà comme une future référence dans le monde des seinen : Jagaaan, à paraître chez Kazé, s’annonce sans concession, sombre et malsain : un nouveau héros apparaît!

Shintarô Jagasaki travaille comme agent dans un petit poste de police. Il vit avec sa petite amie, s’imagine déjà marié et père de famille...Le tout en travaillant dans bureau qui l’achève progressivement, à petit feu. Mais cette perspective d’avenir ne le réjouit pas particulièrement. La promesse d’une vie passablement et globalement ennuyeuse pour un homme qui est plutôt rêveur.



Car au fond de lui, il s’imagine aussi tirer sur tout ce qui bouge…



C’est à l’occasion d’une intervention dans le métro que sa vie va changer – enfin ! Dans la rame, une sorte de cadre supérieur hurle sur les voyageurs : en bon officier, Shintarô va chercher à apaiser les tensions, mais la situation dégénère… Une pluie de grenouilles vient s'abattre sur la ville, et lui tombe nez à nez avec un mutant chaotique et dévastateur !



La créature va lui sectionner deux doigts, et le tranquille officier de police va alors développer un pouvoir stupéfiant. La main droite de Shintarô se métamorphose, et il va ainsi pouvoir donner libre cours à ses pulsions… Son bras est désormais devenu une arme. Au beau milieu de la destruction et du désespoir, un nouveau héros au côté sombre vient de se révéler.



Fort et violent, entre rêve et réalité, ce seinen fantastique puise dans les idées les plus noires, les démons intérieurs les plus sauvages, qui animent chacun d’entre nous, porté par un graphisme expressionniste qui alterne entre réalisme et fantastique.



Séquence chaudes, hard core et passablement gores, tout est réuni pour une aventure totalement folle.



Et c’est par le biais d’un amour décalé, proche du burlesque, que le manga de Kensuke Nishida et Muneyuki Kaneshiro parvient à nous faire passer du rire franc à la terreur la plus totale.



Se situant dans la lignée de Gantz (510K exemplaires vendus GFK) et I am a hero (130K exemplaires vendus GFK), cette série en cours au Japon ( 5 tomes publiés pour l’instant) paraîtra chez Kaze au rythme d’une parution tous les 3 mois, (2018 : janvier, avril, juillet, octobre, et janvier 2020)





Kensuke Nishida, Muneyuki Kaneshiro - Jagaaan, Vol. 1 - Editions Kazé - 9782820335203 - 224 p. - 7,99 €