Jake Adelstein de retour chez Marchialy, pour une poignée de bitcoins

Jake Adelstein a signé chez Marchialy deux titres à succès : Tokyo Vice (2016) et Le Dernier des Yakuzas (2017), tous deux traduits par Cyril Gay et aujourd'hui disponibles en poche aux éditions Points.Adelstein est le premier journaliste étranger à avoir intégré, en 1993, la rédaction du plus grand quotidien japonais, le Yomiuri Shinbun. Pendant plus de dix ans, ce journaliste américain couvre le trafic d’êtres humains et la corruption. À la suite de son enquête sur les yakuzas, sa famille est rapatriée aux États-Unis sous protection du FBI. Jake Adelstein fera le choix de ne jamais quitter le Japon. Il travaille également pour The Daily Beast, The Japan Times et Vice News.J'ai vendu mon âme en bitcoins sera à nouveau traduit par Cyril Gay, et la présentation de l'éditeur est la suivante :En 2014, Jake Adelstein découvre les bitcoins en même temps que l’effondrement de Mt. Gox, la plus grande plateforme d’échange de bitcoins au monde basée à Tokyo. Celle-ci vient d’annoncer la disparition de 850 000 bitcoins, soit l’équivalent de 500 millions de dollars, évaporés. Contre toute attente, c’est son créateur et dirigeant qui est le principal suspect de la police japonaise : Mark Karpelès, un jeune français qui n’a pas encore trente ans, prodige de l’informatique expatrié à Tokyo. Mark devient alors le centre de la plus grande affaire criminelle de l’ère numérique. Tout le monde veut sa peau : la police japonaise, le FBI et les milliers de particuliers qui ont perdu leurs économies dans ce braquage d’un nouveau genre.Au cours de son enquête, Jake Adelstein croise le chemin de pionniers qui veulent révolutionner le monde en lui offrant un nouveau système économique libre : celui de la cryptomonnaie. Il plonge le lecteur dans l’une des plus grandes capitales de la planète, Tokyo, où se retrouvent idéalistes, geeks, libertariens, profiteurs et spéculateurs. Il tente de répondre aux deux questions qui obsèdent tous les protagonistes de l’affaire : Qui a fait le coup ? Et où sont passés les bitcoins ?[à paraître le 07/03/2019] Jake Adelstein - J'ai vendu mon âme en bitcoins - traduit par Cyril Gay - Marchialy - 21 €