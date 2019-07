James Patterson encourage les jeunes libraires dans leur vocation

James Patterson

En mars dernier, Patterson avait fait savoir qu’il projetait de récompenser et faire connaître de jeunes libraires — avec pour objectif de les faire découvrir au public – à travers une bourse spéciale . L'idée était de les encourager dans le reste de leur carrière, dans un projet mené avec la Britannique Booksellers Association.Les lauréats ont tous moins de 25 ans, travaillent dans une librairie depuis au moins 12 mois, et ont reçu, au cours de la soirée, un prix de 500 £, en remerciements de leur engagement.« Je suis ravi de ces vingt gagnants, qui ont été retenus pour leur talent et leur contribution extraordinaire au secteur de la vente de livre. La passion et l’énergie de tous les jeunes libraires qui ont été nominés ont été éclatantes », assure Patterson.Une fois encore, la générosité du romancier frappe : depuis cinq ans il a fait don de 500.000 £ à des libraires indépendants du Royaume-Uni et d’Irlande pour encourager les enfants à lire. Une initiative qui a permis de financer des projets allant de la rénovation à l’agrandissement de secteurs jeunesse dans les établissements.En 2013, c’est aux États-Unis qu’il entreprenait une campagne, avec 1 million $ offerts aux librairies américaines, toujours pour des projets fantastiques.via The Bookseller