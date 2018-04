James Patterson et Bill Clinton cosignent un thriller, The President is Missing

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



The President is Missing, qui sera publié le 4 juin 2018 simultanément dans plusieurs pays, raconte la disparition d’une des figures politiques les plus puissantes de la planète. En guise de conseiller et de coauteur de luxe, James Patterson a travaillé avec Bill Clinton, ancien président des États-Unis, pour une collaboration inédite, souligne le groupe Penguin Random House.« Travailler sur un livre à propos d’un président en exercice, en m’inspirant de ce que je sais du poste, de la vie à la Maison-Blanche, et de la manière dont Washington fonctionne, a été très amusant », souligne Bill Clinton dans un communiqué. « Et travailler avec Jim a été génial. Je suis un fan de son œuvre depuis longtemps », assure-t-il. Quant à James Patterson, qui figure en très bonne place au classement des auteurs les plus riches du monde , il affirme que son travail avec un ancien président marque un des sommets de sa carrière.Si Bill Clinton est l’auteur de plusieurs livres, il s’agit de sa première incursion dans le domaine du roman, catégorie thriller. Patterson, lui, est un habitué du genre.Son nom n’est pas prononcé, mais le roman et la promotion de celui-ci tournent évidemment leur regard vers l’actuel résident de la Maison-Blanche. N’oublions pas que Trump est à l’origine d’un des plus fameux succès de l’édition mondiale pour la période de la fin 2017 aux premiers mois de 2018, avec Fire and Fury, de Michael Wolff , un best-seller comme la catégorie des livres politiques n’en avait pas vu depuis un moment.À la Foire du Livre de Londres, où la parution du roman a été annoncée, Penguin Random House a même reconstitué le Bureau Ovale de la Maison-Blanche, gardes du corps compris, pour y faire venir un sosie du Président Trump au cours de la journée.En somme, la combinaison parfaite entre la politique-spectacle et l’édition-spectacle...