James Patterson lance une bourse pour les jeunes libraires

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 mars 2019. Les candidats peuvent s'y inscrire ou être nommés par leurs responsables ou leurs collègues. Tous les libraires de 25 ans et moins de Grande-Bretagne et d'Irlande sont également éligibles. Les gagnants seront annoncés en juillet, avant la venue de James Patterson au Theakston Old Peculier Crime Writing Festival à Harrogate.Au cours des cinq dernières années, l'auteur américain s'est montré très généreux avec les acteurs du livre. Il a par exemple fait don de 500.000 £ à des librairies indépendantes au Royaume-Uni et en Irlande, dans le cadre de projets allant de la rénovation de magasins à des projets de lecture.James Patterson, qui a aussi fait don de plus d'un million de dollars à des librairies américaines pour des projets similaires, a déclaré: « Je suis submergé par la passion et l'énergie de tant de jeunes libraires. Je suis ravi de lancer le Prix du meilleur libraire pour contribuer à façonner l'avenir de l'industrie de la vente de livres ».« Je suis très fier d'être président de la BA à un moment où un auteur à succès fait une déclaration de confiance sans équivoque à l'industrie du livre. Et je suis fier des jeunes libraires qui lui donneront raison », a affirmé Nic Bottomley, président de la Booksellers Association.Via The Bookseller