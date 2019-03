Janet Asimov, auteure et veuve d'Isaac Asimov, est décédée

Janet Asimov, en 2011 (Joshua Rosenau, CC BY-NC-SA 2.0)

Née Janet Jeppson, elle commence à écrire des romans de science-fiction destinés aux enfants au début des années 1970, peu avant sa rencontre avec Isaac Asimov, connu pour sa célèbre série Fondation. Psychiatre de formation, Janet Jeppson signe régulièrement des articles au sein de revues médicales sous le nom Janet O. Jeppson.Les initiales J.O. Jeppson lui suffiront toutefois pour signer plusieurs ouvrages, en commençant par The Second Experiment, en 1974. Avec Isaac Asimov, elle coécrit dans les années 1980 les Chroniques de Norby, ou les aventures d'un robot destinées aux jeunes lecteurs. Bien accueillie, la série est écrite à « 90 % par Janet », affirme Isaac Asimov, qui assure que son nom n'a été ajouté au sien qu'à la demande de l'éditeur.Ensemble, les époux Asimov signent également un ouvrage consacré à l'écriture, How to Enjoy Writing : A Book of Aid and Comfort, publié en 1987. Après la disparition de son mari, elle signe un dernier tome des Chroniques de Norby, Norby and the Terrified Taxi, publié en 1997, et poursuit sa carrière d'auteure avec plusieurs romans.Elle a consacré deux ouvrages de non-fiction à sa vie et son mari : en 2002, une anthologie de leur correspondance et, en 2006, Notes for a Memoir : On Isaac Asimov, Life, and Writing, un récit autobiographique.Plusieurs ouvrages de Janet Asimov ont été publiés en français, dont une partie de la série Norby, chez Hachette Jeunesse, dans des traductions et adaptations de Nicole et Bernard Mocquot, Paule Pagliano et Sandrine Verspieren, illustrés par Paul Gendrot.via Science Fiction Encyclopedia