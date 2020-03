Janette Bertrand, un anniversaire en salle

La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), association professionnelle de l’ensemble des auteurs de l’audiovisuel au Québec souhaite un très joyeux 95e anniversaire à Janette Bertrand. Et pour l’occasion, annonce l’inauguration de la salle qui portera son nom.





© Inside Studio et SARTEC





Le concept avec un grand A de la salle Janette Bertrand a été créé par Inside Studio pour la SARTEC. La salle accueillera des réunions et des formations des auteurs et recherchistes du cinéma et de la télévision, ainsi que les adaptateurs en doublage.



« Auteure immensément prolifique, Janette a brisé les conventions, ouvert la discussion, donné la parole aux gens ordinaires, osé et permis la confrontation d’idées et d’opinions », rappelle le président de la SARTEC, Mathieu Plante. « Par son approche populaire et son écriture portant sur les sujets délicats, elle a convaincu les Québécois du bien-fondé de LEUR télévision. »



Son dernier livre, La vieillesse par une vraie vieille, a été publié en juin 2018, chez Libre expression.



« Même les Français sont tombés sous son charme », souligne Joanne Arseneau, vice-présidente de la SARTEC, précisant que Quelle famille (Les Tremblay) a été presque intégralement diffusée en France à l’époque où peu d’auteurs traversaient l’Atlantique. « C’est d’ailleurs ainsi que les Français ont appris comment parler québécois, se souvient Janette avec amusement : “Vous parlez comme dans Les Tremblay”, se faisait-on alors dire, en France. »



« Il était donc tout naturel que le nom de notre grande pionnière soit associé à la maison des auteurs et des recherchistes du cinéma et de la télévision », souligne Joanne Arseneau.



Janette, dont la célébration des 95 bougies est reportée en raison de la crise du COVID-19, est « très émue et très reconnaissante » d’admirer, à distance, les images de conception de la salle qui portera son nom : « Je tiens à remercier mes pairs pour cet honneur et à les rassurer de ma présence à son inauguration, mais seulement, précise avec sagesse notre jubilée, lorsque le confinement auquel le Québec doit s’astreindre, sera levé. »



À l’image de cette grande dame de la télévision, la salle Janette Bertrand sera très moderne et ornée d’un grand A, en clin d’œil à son œuvre.