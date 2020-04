Japon : cette bibliothèque utilise des drones pour son inventaire annuel

Reclasser, regrouper, lister, vérifier, estampiller, enregistrer : l’inventaire est une opération fastidieuse pour les employés. Cette bibliothèque, située à Funabashi, dans la préfecture japonaise de Chiba, a décidé de s’en remettre à l’intelligence artificielle pour mener à bien son récolement annuel.



Des drones bourdonneront bientôt entre les étagères de la bibliothèque située à l’ouest de la ville de Funabashi. Ces petits avions de reconnaissance seront utilisés pour venir en aide au personnel de l’établissement en vu de son inventaire annuel. Un passage obligatoire, mais souvent redouté. Et pour cause, plus de 267.000 ouvrages sont conservés par l'établissement.Chaque publication est identifiée par un numéro à neuf chiffres ainsi qu’un code barre et une étiquette électronique. Pour l’inventaire, qui s’effectuait jusqu’à présent manuellement, plus d’une trentaine de personnes était mobilisée. L’opération durait environ cinq jours consécutifs par an — l’établissement étant évidemment fermé pendant cette période.Pour la bibliothèque, recourir à ces nouveaux outils permettrait d’améliorer l’opération en efficacité et d’alléger le travail du personnel. « Cela réduirait de moitié le temps qui est actuellement nécessaire pour l’inventaire » se réjouit l’une d’entre elles. Cela permettrait également de restreindre considérablement les erreurs et oublis du personnel, qui rallongent d’ailleurs la durée de l’inventaire, précise le média Asahi