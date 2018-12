Japon : une librairie d'occasion ouvre, sans personne derrière le comptoir

En Asie, la mode des librairies autonomes, sans personnel, bat son plein. Alors que la Chine ouvre ce type d'établissements à tour de bras, le Japon a inauguré une librairie d'occasion inédite. Copropriété de 8 personnes, qui ont tous fourni des ouvrages à mettre sur les rayons, la boutique ne dispose pas de libraire : on y accède avec un code, après inscription sur internet.

La devanture de la librairie Fusenkazura (via Instagram





Les 2/3 des livres proposés au sein de la librairie Fusenkazura ont été fournis par les copropriétaires, qui touchent 60 % des recettes, quand Hirata reçoit le reste et fournit le stock nécessaire pour assurer un bon rendement à la boutique. Environ 2000 titres sont disponibles dans la librairie.



Environ 700 personnes se sont inscrites pour franchir le seuil de la librairie, et 500 livres ont été vendus en quelques mois.

Naramachi, le vieux quartier de la ville de Nara, au Japon, accueille une boutique au concept plutôt audacieux : depuis le mois d'août dernier, les passants ont l'opportunité de s'arrêter devant la porte de Fusenkazura, une librairie d'occasion. Sauf qu'il n'est pas possible d'y pénétrer, à moins de s'être inscrit au préalable sur le site internet de la boutique – et d'avoir obtenu le code de la serrure électronique qui en verouille l'accès.À l'intérieur de la librairie d'occasion, personne : pourtant, Fusenkazura a 8 gérants, copropriétaires de la boutique, choisis parmi 37 candidatures. Koichi Hirata, 57 ans, à l'origine du projet, est revenu à Nara, sa ville natale, il y a 5 ans. Après avoir tenu des stands dans les marchés locaux pour y vendre des livres d'occasion, il a voulu offrir un lieu plus durable aux ouvrages qui attendent des lecteurs.via StarAdvertiser