Javier Castillo : les thrillers du prodige de l'édition espagnole à la télé

Tout pour plaire...

Depuis ses premiers pas sur Kindle en 2014 avec El día que se perdió la cordura, Javier Castillo a signé avec Suma de Letras. Logique, quand on aligne 40.000 exemplaires vendus en numérique uniquement. Son troisième roman, La Chica di nieve, est sorti en 2020.Phénomène en Espagne, traduit dans une dizaine de langues, vendu dans 40 pays, l’auteur lui-même n’en revient pas. Et le rêve ne fait que débuter, puisque deux de ses ouvrages passent désormais à la télévision. De quoi « faire d’un roman un événement mondial », estime-t-il.DeA Planeta et The Mediapro Studio adapteront les deux premiers romans, l día que se perdió la cordura et El día que se perdió el amor. « Cela va leur donner une nouvelle vie et leur faire rencontrer beaucoup plus de gens : ils vont traverser les frontières du monde », s’enthousiasme-t-il.Anciennement conseilller financier au quotidien, originaire de Malaga, l'auteur indique que le portage de ses thrillers sur petit écran a nécessité une immense confidentialité. Et le plus difficile, dans ce processus, « c’était de se taire ».Pleinement engagés dans l’adaptation, évidemment très enthousiastes, les producteurs assurent que « ses romans ont tout pour plaire : suspens, action, mystère, romance et polar, des éléments qui fonctionnent très bien dans la narration audiovisuelle ». Mais surtout, « qui attirent un public venu de tous horizons ».Des ouvrages qui se déroulent aux États-Unis, autour de deux protagonistes pour le premier : le Dr Jenkins, directeur d’un centre psychiatrique à Boston, et Stella Hyden, agent profiler bossant pour le FBI. Enquête et dangers au rendez-vous, avec un retour sur des événements survenus voilà 17 ans à Salt Lake City.Le second fait intervenir l’inspecteur Bowring, chef de l’unité de criminologie à New York, toujours pour le FBI. Au matin du 14 décembre, une jeune femme couverte d’ecchymoses se présente nue au siège du Bureau. Quelques heures plus tard, une autre femme est découverte, décapitée. Or, son nom se retrouve sur une liste que détenait la première…D’ailleurs, avec Stephen King ou encore Ken Follett, Javier Castillo fait partie des auteurs qui furent les plus lus durant le confinement, en Espagne « Mes romans sont entre de bonnes mains », garantit Castillo. Ne reste plus qu’à passer à la réalisation.via Sur