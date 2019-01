Jay Z et Beyoncé signent la préface d'un livre pour exhorter au véganisme

Beyoncé et Jay Z, face à Barack Obama, en 2012

(Barack Obama, CC BY-NC-SA 2.0)

Lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce à la promotion du livre d'un ami, Jay Z et Beyoncé ne font pas les choses à moitié : The Greenpoint, l'ouvrage de Marco Borges (Harmony, Crown Publishing), affiche fièrement en couverture la présence d'une préface signée par le couple.« Nous avions l'habitude de penser la santé comme un régime — certains fonctionnent pour nous, d'autres non. Une fois que nous avons vu la santé comme une fin, et non comme un régime, il est devenu important pour nous de partager cette fin et ce mode de vie avec autant de personnes que possible », écrivent Jay Z et Beyoncé pour introduire les propos de Borges.Dans son livre, le coach personnel de Queen B partage des recettes basées sur des aliments uniquement issus de l'agriculture : un régime sans viande, donc, uniquement végane. Marco Borges avance qu'un tel régime est bénéfique pour le corps, pour la santé et pour la planète, ce à quoi souscrivent Beyoncé et Jay Z.« Nous voulons vous lancer un défi, que nous nous sommes lancé : opter pour des aliments à base de plantes. Nous avons tous la responsabilité de défendre notre santé et celle de la planète. Prenons cette décision ensemble. Faisons face à la réalité. Faisons de cette mission un mouvement. Devenons le “Greenprint” », s'enflamme le couple dans la préface du livre.Un mouvement végane, donc, qui fait tout à la fois référence à un quartier de New York et au titre d'un album de Jay Z, The Blueprint. Malin...Le couple a goûté pour la première fois aux joies du véganisme en 2013, et ne tarit pas d'éloges depuis. Beyoncé avait même entamé un régime végane intensif avant son passage à Coachella en 2018, resté dans les mémoires pour sa qualité. Cela dit, ils recommandent surtout d'ajouter un peu plus de vert dans l'alimentation, pour retirer l'équivalent de viande, et pas forcément d'adopter un régime 100 % végane.Les réactions des amateurs sont plus mitigées, certains jugeant l'adoption d'un régime vert et bio totalement hors de budget...