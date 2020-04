Je soutiens ma librairie : 180 initiatives pour lutter contre la crise sanitaire

pixael2013 CC 0



« À l’heure de la lutte contre le virus Covid-19, l’activité des librairies est pour la plupart à l’arrêt alors que le commerce en ligne fonctionne à plein régime. Il est donc absolument nécessaire de soutenir dès aujourd’hui les acteurs essentiels d’un secteur indispensable à notre société », indique le site.Son principe est simple : d’un côté, répertorier les initiatives que les librairies ont pu mettre en place pour maintenir le lien avec leurs lecteurs. De l’autre, permettre de communiquer sur les opérations montées pour tenter de les rendre plus visibles.« Je soutiens ma librairie a ainsi pour but la mise en place d’un outil et d’une communication pour permettre à tout un chacun de se mobiliser pour sa librairie », indique sa créatrice.En l’état, les librairies font face à un danger grandissant, à mesure que le confinement avance, sur un plan économique. De plus, « le gel des librairies engendre une asphyxie pour la quasi-totalité des acteurs de la chaîne du livre (éditeurs & diffuseurs) », reprend le site.« Participer à une cagnotte, acheter un ou plusieurs bons d’achat à utiliser dès la réouverture, se faire livrer à domicile par un libraire plutôt que par Amazon… ce sont autant de petites actions qui vous permettent d’aider votre librairie à se maintenir financièrement à flot durant cette période difficile », précise-t-on.On peut découvrir Je soutiens ma librairie à cette adresse . À cette heure, plus de 180 projets sont présentés à travers toute la France.Avec une rentabilité de 0,3 %, la librairie a perdu près de 52 % de son chiffre d’affaires sur le mois de mars, amputé de la moitié de son activité. Avec deux mois d’inactivité complète, les pertes seront plus lourdes encore, de toute évidence.