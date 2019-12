Jean-Baptiste Gourdin nommé directeur général des médias et des industries culturelles

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Sur proposition de Franck Riester, Jean-Baptiste Gourdin, conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été nommé directeur général des médias et des industries culturelles, à compter du 15 janvier 2020. Il remplace ainsi Martin Ajdari, en poste depuis mai 2015.



Jean-Baptiste Gourdin est un habitué du ministère de la Culture, où il a d'abord travaillé en tant que directeur de l’association de préfiguration du Centre national de la musique entre 2011 et 2012. Il devient ensuite le coordinateur de la mission « Acte 2 de l’exception culturelle ».



Après un passage de 2 ans au CSA, il devient, fin 2015, sous-directeur du développement de l'économie culturelle au ministère de la Culture, avant de prendre la tête, l'année suivante, du Service des médias, en tant qu'adjoint au directeur général des médias et des industries culturelles, Martin Ajdari, donc.





Pour rappel, la DGMIC « définit, coordonne et évalue la politique de l’État en faveur du développement du pluralisme des médias, de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de communication au public par voie électronique, de l’industrie phonographique, du livre et de la lecture et de l’économie culturelle », au sein du ministère de la Culture.