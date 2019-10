Jean-Christophe Rufin : “Le livre de poche, c'est une seconde vie offerte”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Au micro de ActuaLitté, le parrain de la manifestation raconte sa relation avec le livre de poche, si spécifique, si précieux, car « il donne une seconde vie au livre ». Et donc à l’auteur, une chance de trouver un autre lectorat, qui n’aurait pas les moyens de s’offrir le grand format.



C’est aussi un outil de résistance, quand les grands formats ne restent que quelques semaines sur les tables des librairies. « Le livre de poche va donner une pérennité, et parfois même une très grande longévité, parce que, peut-être qu’un jour, ces livres deviendront des classiques… »



Amateur, il savoure d’autant plus la collection de son éditeur : « J’avais deux propositions pour mon premier livre, L’Abyssin, et j’ai arbitré parce que j’aimais la collection de poches de Gallimard — Folio. C’était très important de savoir que le livre serait publié chez Gallimard, en grand format, mais qu’après il serait en Folio. Depuis des années, j’en avais acheté beaucoup. Pratiquement toute ma bibliothèque en était composée. C’était presque un rêve qui se réalisait. »