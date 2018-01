Jean-Claude Lattès, éditeur de Joseph Joffo et Jacques Mesrine, est mort

Écrivain et éditeur, fondateur de la maison éponyme, Jean-Claude Lattès est décédé ce 27 janvier. Né le 3 septembre 1941 à Nice, ce fils de marchand de tissus embrassa une carrière dans la presse avant de se retrouver au service promotion des Editions Robert Laffont, en 1965.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



C’est avec Jacques Lanzmann qu’il fondera sa première maison, Édition Spéciale en 1968, avant de fonder la maison qui porte son nom, en transformant Édition Spéciale. En 1972, les Editions Jean-Claude Lattès vont commencer leur carrière, avec 2000 titres publiés en une dizaine d’années.



Au cours de sa carrière, il publia notamment le Sac de billes de Joseph Joffo, L’amour aveugle de Patrick Cauvin, pseudonyme de Claude Klotz ou encore Louisiane, de Maurice Denuzière.



En 1981, la maison est rachetée par le groupe Hachette, alors que Jean-Claude Lattès devient directeur général pour le groupe Livre, parvenant à redresser la structure. Et plus encore, la développer vers l’international.

Dix ans plus tard, il reprendra ses activités de lecteur et d’auteurs : il publiera deux romans avec Eric Deschodt, et s’adonne par la suite à sa passion pour l’Antiquité. Il partira pour vivre à Rome, Jérusalem et Alexandrie.



Une maison emblématique et généraliste



Bernard Pivot, proche de l’éditeur, et qui a communiqué l’information à l’AFP, rappelle que Jea-Claude Lattès avait « un don probablement lié à ses débuts dans le journalisme pour repérer des talents éclectiques ». Avec cette faculté à « repérer les talents ».



Sa maison, par la suite, s’est développée au sein du groupe Hachette, rachetant notamment, en 2001, les éditions du Masque, qui compte le fond historique d’Agatha Christie. Et plus encore, toute une ligne éditoriale consacrée aux romans noirs et thrillers.







Elle est, depuis, devenue une figure du groupe Hachette Livre, proposant des textes grand public — avec le succès de Dan Brown ou encore la saga de Fifty Shades of Grey. Elle fit également paraître la biographie officielle de Steve Jobs, quelques mois avant son décès.

Le scandale Mesrine

Alors ennemi public n° 1, Jacques Mesrine était incarcéré depuis 1973 : son autobiographie « L’instinct de mort » fut finalement publiée aux éditions JC Lattès. Est-ce moral de laisser des truands publier leurs mémoires, demandait-on à Jean-Claude Lattès. Sa réponse fut tranchante : « L’éditeur est là pour témoigner, il n’a pas à juger. »

Maître Geneviève Aiche, avocate de Jacques MESRINE ajoutait : « Je ne suis pas un censeur ; il est intéressant que les prisons deviennent des salons littéraires. Cela aiderait à une réhabilitation. »