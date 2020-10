Jean-Clément Texier, réélu Président du Conseil d'Administration de l'EJCAM

Jean-Clément Texier, né en 1949, est notamment Président de la Compagnie Financière de Communication (Coficom Sa) et de Ringier France, administrateur du Quotidien Le Temps à Genève, membre du Conseil de Surveillance de Numérique Premium, et directeur, à l'IEP de Rennes, du Master Management des Médias.Le même conseil a aussi nommé Mme Pauline Amiel, directrice adjointe de l'EJCAM où elle remplace le professeur Brigitte Juanals.Pauline Amiel, née en 1987, est maître de conférence et responsable du master journalisme de l'Ejcam depuis septembre 2018. Journaliste jusqu'en 2016, elle a travaillé à La Dépêche du Midi, Nice-Matin, Le Monde, Metronews, Femme Actuelle, Géo Ado. Désormais, elle mène ses recherches sur la presse locale et sur le journalisme de solutions.Elle vient de publier un ouvrage sur le sujet, Le Journalisme de solutions, aux Presses Universitaires de Grenoble. Elle a été récompensée par le Prix du jeune chercheur en Sciences de l'Information et de la Communication, décerné par la SFSIC en 2018 pour sa thèse sur les mutations économiques et sociologiques de la presse locale.L'EJCAM, dirigée par Alexandre Joux, est l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Elle a été lancée en 1982. Forte de 550 étudiants, elle dispose d'un corps professoral permanent d'une quinzaine d'enseignants chercheurs. Elle propose actuellement sept masters dont deux vont s'ouvrir à l'alternance.Outre les représentants des enseignants et des étudiants comme des collectivités locales, le conseil d'administration intègre quelques figures des médias telles :Francis Balle, Directeur de l'Institut de Recherche et d'études sur la communicationSouad El Tayeb, Directrice de Monte DoualiyaAlain Gargani, Président CPME 13, Atout OrganisationFranz-Olivier Giesbert, Directeur éditorial, La ProvenceBérénice Lajouanie, Directrice Générale, Pôle Les EchosIsabelle Staes, Directrice éditorial, France 3 Provences-AlpesCéline Souliers, Directrice de l'incubateur Belle de Mai, MarseilleEric Scherer, Directeur de l'innovation et de la prospective, France Télévisions