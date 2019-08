Jean Contrucci : quand l’Abwehr et la Gestapo sévissaient sur Marseille

C’est une jeune femme de 26 ans, Hélène Newman, formée à l’école des agents secrets du Special Operations Executive (S.O.E.) créé en 1940 par Churchill et dont le but est de « mettre le feu à l’Europe ». La mission d’Hélène : rejoindre à Marseille le réseau Junkman dont elle sera l’agent de liaison auprès des maquisards.Avec Charles, Albert et Julien, elle risquera sa vie tous les jours dans une insouciance confondante et avec le charme et l’élégance d’une actrice de cinéma. Julien ne sera pas indifférent à cette Anglaise née à Marseille, revenue dans sa ville pour mieux la sauver et avec qui il enchaînera les trajets déguisés sur les routes départementales du Haut-Var.Mais dans la ville de tous les dangers, quadrillée par les services secrets de l’Abwehr, la Gestapo et leurs complices du milieu marseillais vendu à la Collaboration, tous veulent oublier que cette mission peut vite devenir un voyage en enfer.Ce roman historique est allé puiser ses sources et ses personnages dans les archives mêmes des services secrets anglais. Les personnages principaux ont eu une existence réelle et leur sacrifice ravive la mémoire d’un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale : le rôle joué par les réseaux anglais auprès de la Résistance française.Né en 1939, Jean Contrucci est l’auteur de nombreux ouvrages et romans historiques dont la célèbre série « Les nouveaux mystères de Marseille ». Il a également signé La Ville des tempêtes (2016) et Le Vol du gerfaut (2018) aux Éditions Hervé Chopin.[à paraître 12/09] Jean Contrucci – N’oublie pas de te souvenir – Hervé Chopin – 9782357204799 – 19 €