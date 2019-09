. Jean d'Ormesson nous aura légué “L'espérance en héritage”

« Disons les choses avec simplicité, avec une espèce de naïveté : il me semble impossible que l’ordre de l’univers plongé dans le temps, avec ses lois et sa rigueur, soit le fruit du hasard. Du coup, le mal et la souffrance prennent un sens – inconnu de nous, bien sûr, mais, malgré tout, un sens.Du coup, je m’en remets à quelque chose d’énigmatique qui est très haut au — dessus de moi et dont je suis la créature et le jouet. Je ne suis pas loin de penser qu’il n’y a que l’insensé pour dire : “Il n’y a pas de Dieu.”Je crois en Dieu parce que le jour se lève tous les matins, parce qu’il y a une histoire et parce que je me fais une idée de Dieu dont je me demande d’où elle pourrait bien venir s’il n’y avait pas de Dieu », écrivait Jean d’OrmessonNé à Paris en 1925, Jean d’Ormesson est décédé le 5 décembre 2017. Normalien, agrégé de philosophie, il a dirigé Le Figaro de 1974 à 1977. Auteur, entre autres, d’Au plaisir de Dieu, La Douane de mer, Voyez comme on danse et Qu’ai-je donc fait ?, il remporte le Grand prix du roman de l’Académie française pour La Gloire de l’Empire en 1971 et, deux ans plus tard, est élu sous la Coupole. Et moi, je vis toujours, paru chez Gallimard en janvier 2018, et Un hosanna sans fin sont ses textes posthumes.[à paraître 7/11] Jean d’Ormesson – L’espérance en héritage – Héloïse d’Ormesson – 9782368030486 – 19 €