Jean-Francois Bouchard prend la présidence de la BTLF

Lors de la réunion du conseil d’administration de la société de gestion de la BTLF tenue le 2 octobre dernier, les membres du conseil ont élu Jean-François Bouchard à la présidence de la Société. Président des Éditions La Presse, Jean-François Bouchard avait précédemment été Directeur, Stratégie et développement et Directeur du Groupe édition chez Bayard Presse entre 2008 et 2015.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Il apporte à la BTLF sa vaste connaissance du monde de l’édition et une importante expérience au sein de divers conseils d’administration, notamment à titre président du conseil d’administration de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et comme membre du Conseil d’administration de Copibec et de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle.



En mai dernier, la BTLF avait également accueilli un nouveau directeur général, Patrick Joly. Diplômé en finance et économie appliquée de l’École des Hautes Études commerciales de Montréal, il possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des technologies où il a exercé tour à tour les rôles de directeur des finances, de vice-président du service à la clientèle et de directeur général.

Le conseil est composé de six représentants des membres corporatifs (ALQ, ANEL, ADELF), de trois membres associés et de deux cooptés. Les personnes suivantes composent le conseil :

• Jean-François Bouchard, président, représentant de l’ANEL ;

• Charles Cusson, vice-président, représentant de l’ADELF ;

• Katherine Fafard, secrétaire-trésorier, représentante de l’ALQ ;

• Marine Gurnade, représentante de l’ALQ ;

• Richard Prieur, représentant de l’ANEL ;

• Benoit Prieur, représentant de l’ADELF ;

• Maureen Clapperton, représentante de la BAnQ.

• André Gagnon, représentant de la FQCMS ;

• Lucie Lachapelle, représentante des Chaînes de librairies ;

• Carl-Frédéric De Celles, coopté ;

• Stéphanie Roberge, cooptée.

Les membres tiennent à remercier chaleureusement Simon de Jocas pour son importante contribution à titre du président du conseil au cours des trois dernières années.