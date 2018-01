Jean-François Caron entre au Conseil d'administration de l'UNEQ

Le 11 janvier dernier, le conseil d’administration de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a coopté Jean-François Caron au poste d’administrateur représentant des régions.



Poète et romancier originaire de La Pocatière (Bas-Saint-Laurent), Jean-François Caron est membre de l’UNEQ depuis 2011. Il a publié trois romans aux Éditions La Peuplade, Nos échoueries (2010), Rose Brouillard, le film (2012) et De bois debout (2017) ainsi que deux recueils de poésies : Des champs de mandragores (La Peuplade, 2006) et Vers-hurlements et barreaux de lit (Éditions Trois-Pistoles, 2010).



Il n’en est pas à sa première implication au sein de l’UNEQ puisqu’il a dirigé le bulletin de liaison L’Unique pendant quelques années. Il a également été délégué régional de Lanaudière.



Bibliothécaire à Sainte-Béatrix (Lanaudière), Jean-François Caron connaît très bien les besoins des auteurs de sa région.



« J’ai acquis cette certitude que la vie associative est nécessaire pour notre reconnaissance et pour l’amélioration de notre situation socio-économique. Mon expérience professionnelle m’a souvent demandé de défendre la culture en région, et c’est avec la même conviction que j’endosserai mon nouveau rôle au sein du conseil d’administration de l’UNEQ », a-t-il déclaré.