Jean-Loup Dabadie travaillait sur un scénario tiré d'un livre de George Simenon

Décédé le 24 mai dernier à l’âge de 81 ans, Jean-Loup Dabadie a laissé derrière lui un héritage culturel important. Véritable touche-à-tout, il était romancier, mais aussi traducteur, metteur en scène, auteur de sketchs et de chansons et scénariste. Son dernier scénario en préparation était tiré des Volets verts de George Simenon et venait d’être achevé juste avant sa disparition, apprend-on.





Jean-Loup Dabadie venait de terminer l’adaptation pour le cinéma d’un roman de Georges Simenon, a annoncé



Un scénario que l’homme de lettres français aurait écrit en pensant aux acteurs Gérard Depardieu et Fanny Ardant dans les rôles principaux. Aucune autre information n’a pour le moment été dévoilée.



Pour rappel, l’ouvrage suit l’histoire de Émile Maugin, un acteur de théâtre et de cinéma qui apprend brusquement qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. L’occasion de revenir sur des questions existentielles et de chercher un sens à sa vie.



Le roman est paru en version poche en 2004. Il a également réédité en 2012 par les éditions Omnibus.



Emile Maugin apprend du médecin qui l'examine qu'il n'a plus une longue espérance de vie devant lui. Il fait alors un retour sur lui-même : acteur comblé, il règne de manière tyrannique sur son entourage qui vit à ses dépens.