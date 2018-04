Jean-Luc Treutenaere et Fabian Paagman à la tête de la fédération des libraires

Jean-Luc Treutenaere, coprésident sortant, est de retour pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération européenne et internationale des libraires, aux côtés de Fabien Paagman, PDG de Boekhandel Paagman à La Haye. Jean-Luc Treutenaere est le directeur des relations extérieures de Cultura, ainsi que le président du SDLC, le syndicat des distributeurs de loisirs culturels.





Jean-Luc Treutenaere (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







Jean-Luc Treutenaere avait initialement quitté sa fonction de coprésident fin janvier 2018. En raison d’une nouvelle conjoncture, il a accepté avec enthousiasme de continuer à s’impliquer activement dans la gouvernance de l’EIBF, parallèlement à son mandat de Président du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC).

Élu pour la première fois en 2014, Jean-Luc Treutenaere a coprésidé la fédération durant ces trois dernières années avec Fabian Paagman (Paagman Boekhandels, La Haye). Ensemble, ils ont coprésidé l’EIBF avec succès, à une époque où la librairie se doit — encore et toujours — de prouver sa pertinence, face à la concurrence sans merci des acteurs internationaux et l’offre culturelle pléthorique.

Au cours de son second mandat, il continuera à travailler en étroite collaboration avec Fabian Paagman, afin de représenter les intérêts de la librairie auprès des institutions européennes et internationales.

Et Fabian Paagman de déclarer : « Je suis sincèrement ravi de collaborer à nouveau avec Jean-Luc. Son expertise et sa longue carrière dans le secteur sont un immense atout pour l’EIBF et sa gouvernance, et pour la représentation professionnelle de la librairie. Je me réjouis de ce second partenariat, qui est une véritable valeur ajoutée pour notre fédération. »

Jean-Luc Treutenaere, de son côté, a ajouté : « C’est un réel plaisir et privilège d’assumer ce second mandat. Représenter les intérêts de la librairie auprès des différents acteurs institutionnels est non seulement stimulant, mais aussi passionnant. »