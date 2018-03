Jean-Marc Berthon devient conseiller du président pour la francophonie

Quelques jours après l'annonce d'un plan pour la langue française et le plurilinguisme, qui se déploiera dans toute la francophonie, le président de la République accueille un nouveau conseiller à ses côtés, Jean-Marc Berthon. Ce dernier interviendra notamment sur le sujet de la francophonie, nommé comme conseiller pour les politiques de développement, le climat, la francophonie, les droits de l'Homme et la société civile, pour une durée de 6 mois.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Sous-directeur au ministère des Affaires étrangères depuis 2011, Jean-Marc Berthon est également conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français du Maroc depuis mars 2014. Par un arrêté du 21 mars dernier, il est nommé conseiller pour les politiques de développement, le climat, la francophonie, les droits de l'Homme et la société civile auprès de la présidence de la République.

Dans le cadre de son plan pour la langue française et le plurilinguisme, Emmanuel Macron a évoqué le cas des réseaux d'Instituts français et d'Alliances françaises, qu'il veut voir réunis dans un même lieu, à Paris, pour assurer une meilleure coopération.

Par ailleurs, « l’Institut français sera renforcé dans son rôle » a indiqué le président de la République, qui promet aussi l'ouverture de 10 Alliances françaises par an dès 2019. « Je souhaite aussi que les crédits alloués à ces institutions soient pleinement sanctuarisés », a-t-il enfin souligné.