Jean Midley Joseph reçoit le Prix du Bibliothécaire Haïtien 2017

Responsable de la Bibliothèque Municipale de Petit-Goâve, en Haïti, Jean Midley Joseph a reçu le Prix du Bibliothécaire Haïtien 2017 le 28 janvier dernier à l'occasion des premières Assises Nationales des Bibliothèques. La BIBLIOTHECOM (Compagnie haïtienne de services aux Bibliothèques) et l'ABDAH, Association des Bibliothécaires, Documentalistes et Archivistes d'Haïti, lui ont décerné cette récompense.









Le Prix du Bibliothécaire Haïtien 2017 a été remis à Jean Midley Joseph « pour son sens de leadership, de créativité et d'innovation ainsi que sa contribution dans la lutte pour la démocratisation et la décentralisation de la lecture publique en Haïti », ont annoncé les organisateurs du prix.



Les premières Assises Nationales des Bibliothèques se sont ouvertes le 25 janvier dernier à Port-au-Prince, avec des conférences organisées à Saint-Marc et Jacmel, autour du thème « Bibliothèques, politiques publiques de la culture et accès à l’information ». L'objectif de ces Assises, outre la mise en commun d'informations et d'actions au sein de la profession, était de favoriser l'intégration des bibliothèques dans le Plan National de Développement.