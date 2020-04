Jean-Pierre Jeunet et les escargots de Prévert : quel enterrement !

Cette version en court-métrage, distribué par La maison du Film Court, profite d’un scénario signé Jean-Pierre Jeunet, réunissant une flopée de créatures et animaux fantasques.Ce poème, Jean Réno l’avait lu à l’occasion des funérailles de Johnny Hallyday , lors de la cérémonie religieuse qui s’était déroulée à l’église de La Madeleine.La simplicité des mots de Prévert s’y retrouve comme jamais, et résonne aujourd’hui avec plus d’ardeur, lorsque le Soleil s’adresse aux escargots.« Mais ne prenez pas le deuilC’est moi qui vous le disÇa noircit le blanc de l’œilEt puis ça enlaiditLes histoires de cercueilsC’est triste et pas joliReprenez vos couleursLes couleurs de la vie »Confinés par défaut, le deuil nous menace... mais les couleurs de la vie approchent.D’ailleurs, pour qui aurait oublié la lecture par Marlène Jobert, c’est ci-dessous :