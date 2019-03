Jean Teulé et Mathias Malzieu invités de La Grande Librairie

Jean Teulé était invité en début de semaine par RTL, pour présenter son nouveau roman : « Lou a 12 ans se rend compte qu’à chaque fois qu’à voix haute elle souhaite du mal à quelqu’un cela se produit immédiatement », racontait l'écrivain.« Je me suis dit cela va être une gamine, il faut vraiment faire gaffe à elle. Et tout de suite est arrivée l’expression « gare au loup » et paf gare à Lou, elle s’appellera Lou. »Et d'ajouter : « Comme elle rentre en crise d’adolescence elle se prend un caractère épouvantable et les trois chefs de guerres assez vite regrettent le temps de la bombe atomique qui était autrement plus facile à manier que cette gamine à acné sur le visage et appareil dentaire qui se révèle être absolument ingérable. »Retrouver la bande annonce de La Grande Librairie