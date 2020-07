Jean-Xavier de Lestrade élu président de la SACD

Photographie : Beaumarchais (à droite), fondateur de la SACD (Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, domaine public)

Le Conseil d’administration de la SACD, partiellement renouvelé lors de l’assemblée générale du 25 juin dernier, s’est réuni ce jeudi 2 juillet 2020 pour procéder à l’élection de son président et des vice-présidents de chaque discipline.Les membres du Conseil d’administration ont élu Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur, président du Conseil pour un mandat d’une année renouvelable.Les administrateurs et administratrices ont aussi élu Denise Chalem, autrice de théâtre, première vice-présidente de la SACD.Ont par ailleurs été réélues pour un nouveau mandat :Vice-présidentes Télévision : Séverine Jacquet, scénariste, et Laurence Katrian, réalisatrice ;Vice-présidente Musique et Danse : Joanne Leighton, chorégrapheVice-présidente Cinéma : Marie-Castille Mention-Schaar, cinéasteVice-présidente Théâtre : Panchika Velez, administratrice mise en scèneJean-Xavier de Lestrade a déjà été président de la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, entre 2011 et 2013.